Ascopiave, in I semestre più ricavi ma utile in calo

Ascopiave

(Teleborsa) - Approvati dal Consiglio di amministrazione di, multiutility di Pieve di Soligo iche vedono unmargine operativo lordo a 29,6 milioni di euro (18,8 milioni nel primo semestre 2019), un risultato operativo a 12,9 milioni di euro (7,7 milioni nel primo semestre 2019) e un. Un dato, quest'ultimo, che segna una. Tale variazione – spiega Ascopiave in una nota – "e` spiegata principalmente, oltre che dal venir meno di componenti di reddito di natura non ricorrente, che hanno influenzato positivamente il risultato del primo semestre 2019 per 5,9 milioni di euro, dalla(acquisizione dit, costituzione di, cessione da parte dia Estenergy delle reti di vendita di gas ed energia elettrica nel Triveneto, cessione dida parte di Ascopiave a Hera ed altre operazioni fra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti in questo sistema) e dalla loro diversa stagionalita`". Tale variazione, sottolinea tuttavia il board, "e` destinata ad essere piu` che compensata nel corso dell'esercizio".Nella relazione intermedia approvata oggi dal Cda si rileva contestualmente una. In aumento ancheche raggiunge icontro i 18,8 del periodo gennaio-giugno 2019. Anche la crescita del fatturato è attribuita dagli amministratori all'principalmente con laAscopiave segnala infine un incremento del debito a 298,4 milioni (+85,4 milioni) rispetto al 31 dicembre anche a causa di investimenti per 74,8 milioni.