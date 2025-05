Ascopiave, utile primo trimestre sale a 9,3 milioni di euro. Ricavi +15%

Ascopiave

(Teleborsa) -chiude ilconconsolidati a 54,8 milioni di euro, rispetto ai 47,4 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2024 (+15%). Il fatturato evidenzia una crescita legata principalmente all'incremento dei ricavi tariffari della distribuzione gas per 8,5 milioni di euro. Ildel primo trimestre 2025 si attesta a 29,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 23,3 milioni di euro del primo trimestre 2024 (+27%). Ilconsolidato, pari a 9,3 milioni di euro, evidenzia una crescita di 2,6 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (+39%).Ladel Gruppo al 31 marzo 2025, pari a 366,6 milioni di euro, ha registrato un miglioramento di 21,0 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2024."Il Gruppo chiude il primo trimestre 2025 con dei risultati che, grazie a un'efficiente gestione delle attività operative e di investimento - ha commentato l'- I risultati del trimestre, inoltre, hanno beneficiato in misura significativa della iscrizione di alcuni conguagli tariffari, di natura non ricorrente, di competenza del periodo 2020-2024. Ricordo che nei prossimi mesi si compirà una importante discontinuità del perimetro delle nostre attività, grazie all'attesa acquisizione degli assets della distribuzione gas del Gruppoe della dismissione dell'intera partecipazione di minoranza in EstEnergy. Il perfezionamento di tali operazioni avrà un prevedibile impatto positivo sui risultati dell'esercizio, grazie ad un ampliamento dell'area delle attività integralmente consolidate e all'iscrizione di rilevanti proventi finanziari e plusvalenze".