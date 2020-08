Maltempo, Coldiretti: allarme grandinate devastati vigneti e campi

(Teleborsa) - Consolo dall'inizio dell’estate 2020 ècon la vendemmia in corso e la frutta matura da raccogliere. E' quanto emerge da un'in riferimento all'ultima ondata diche haconche hanno investito, la fascia veneta del basso Garda a Lazise colpendo idi Bardolino e Chiaretto, quella fra Vicenza e Treviso devastando, l'area torinese con alberi sradicati e la zona del Brennero con allagamenti e frane.Ma non si tratta purtroppo di un fenomeno isolato – spiega Coldiretti – perché lungo tutta la Penisola in poco più di un mese e mezzo si sono verificati 484 eventi estremi fra violenti nubifragi, trombe d'aria, grandinate e bombe d'acqua che hannocon tetti scoperchiati e serre divelte.Siamo di fronte – evidenzia la Coldiretti – alleche si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti.hanno fatto esplodere il– sottolinea la Coldiretti – su un territorio reso più fragile dalla cementificazione e dall'abbandono con il risultato che sono saliti a, ovvero il 91,3% del totale, chesecondo le elaborazioni Coldiretti su dati Ispra. Una situazione aggravata dal fatto che – evidenzia la Coldiretti – il territorio italiano è stato reso più fragile dalla cementificazione e dall'abbandono con la perdita negli ultimi 25 anni di oltre un quarto (-28%) della superficie agricola utilizzabile in Italia ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari secondo la Coldiretti.