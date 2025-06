Campi Flegrei: firmato al MIT il protocollo per nuove infrastrutture, accessi e vie di fuga più sicure nell'area di Pozzuoli

(Teleborsa) - È stato siglato oggi nella sede delun importante protocollo d'intesa per la realizzazione di interventi volti a rafforzare, nel territorio del, la funzionalità e le condizioni di sicurezza dell', riconosciuta come via di fuga principale nella pianificazione di emergenza dell'area deiLa firma è avvenuta alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare,, del sottosegretario al MITe del vicedirettore generale del Gruppo Autostrade per l’ItaliaIl documento è stato sottoscritto dal commissario straordinario di governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei,, dal direttore generale per le Autostrade del MIT,, dal Sindaco del Comune di Pozzuoli,, e dell’amministratore delegato della Tangenziale di Napoli,Questo accordo rientra nel "", approvato con decreto del ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare del 12 febbraio 2025. L'obiettivo primario è contrastare il fenomeno del bradisismo, assicurando l'efficacia e l'affidabilità della pianificazione di emergenza.Tra gli interventi prioritari figurano il completamento e la rifunzionalizzazione dello svincolo didella A56 Tangenziale di Napoli e la realizzazione nel comune di Pozzuoli di un nuovo ingresso controllato nella A56, direzione Ovest, da via Cigliano.Questi interventi avranno lo scopo di fornire dueper i cittadini del comune alle porte di Napoli e miglioreranno le condizioni di sicurezza e la gestione dell'autostrada garantendo la piena funzionalità dell'assetto viario in caso di calamità.Per la progettazione, realizzazione e gestione è stata individuata, controllata del Gruppo Autostrade per l’Italia, che opera in virtù della concessione del MIT, essendo le nuove opere direttamente connesse alla Tangenziale stessa e in ragione delle competenze sviluppate dalla Società nel campo della gestione e realizzazione di infrastrutture autostradali.Il protocollo d'intesa definisce glicon gli oneri finanziari interamente a carico della struttura commissariale.Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per lanell'area dei Campi Flegrei, testimoniando l'impegno congiunto delle istituzioni per la tutela del territorio e delle comunità.