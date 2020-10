Stretta anti-contagi, mascherine all'aperto e multe salate

(Teleborsa) - Ladi tutte leanti contagio finora previste, con l'introduzione dell'. Per ora, nessuna nuovaalle attività produttive.Questa, in sintesi, la struttura sul quale poggerà il nuovoillustrato ieri in Aula dal Ministro della Saluteche il Governo è orientato a far slittare di qualche giorno.Nel frattempo, per evitare unverrebbe prorogato di una settimana il DPCM già in vigore. L'estensione delle mascherine obbligatorie all'aperto (mitigata da alcune concessioni dettate dal buon senso) invece, è in vigore già dae sarà inserita nel decreto con cui l'esecutivo proroga loNel dettaglio, nellabozza del decreto legge che fornirà la cornice normativa al nuovo Dpcm anti Covid, all'articolo 1 si prevede infatti "l'obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione,con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo anche all'aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande".i, chi fa attività motoria e i soggetti con patologie e disabilità non compatibili con l'uso della mascherina.Verso multe salatissime, daper chi non rispettaObiettivo del Governo è temporeggiare,la curva del contagi e introdurre interventi più restrittivi qualora i numeri nei prossimi giorni non fossero dalla nostra, dopo averne discusso con leRinviato, intanto, alle 11 di oggi, il CdM per la proroga al 31 gennaio dello