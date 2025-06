Multe stradali da record: nel 2024 incassi per 650 milioni nelle principali città italiane

(Teleborsa) - Nel 2024, le sanzioni per violazioni del codice della strada hannosegnando unLo rivela un’analisi delbasata sui rendiconti che gli enti locali devono pubblicare entro il 31 maggio, come previsto dalla legge.con quasi 205 milioni di euro incassati (+57,5%), seguita da Roma con 169 milioni e Firenze con 61,5 milioni. Quarta è Torino, che ha raccolto 45,3 milioni.Il maggiore incremento percentuale spetta apassando da 112 mila a 308 mila euro. Crescite significative anche per Milano (+39%) e Firenze (+36,5%). Al contrario, la flessione più marcata si osserva a Perugia, che ha visto i proventi calare del 56%, da 5,1 a 2,2 milioni di euro.In totale,con un aumento complessivo di 66 milioni di euro. Considerando il rapporto tra sanzioni e numero di abitanti, Firenze risulta la città con l’importo pro-capite più alto, pari a 168 euro per residente.