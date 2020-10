Tamburi, informativa su azioni proprie

Tamburi

la investment e merchant bank indipendente e diversificata

(Teleborsa) -nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2020,, dal 12 al 16 ottobre 2020, complessivamente(pari allo 0,018% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 5,7741 euro, per un controvalore pari a 190.320,95 euro.TIP ha comunicato inoltre di averenel medesimo periododi TIP ad un prezzo di 1,696 euro, per un controvalore di 16.960,00 euro a dipendenti di TIP a seguito dell’esercizio di opzioni relative al “Piano di Incentivazione TIP 2014/2021”.Il Gruppo ha precisato pertanto che alla data del 16 ottobre detiene 15.733.654 azioni proprie, pari all’8,533% del capitale sociale.Intanto, a Milano,si muove al ribasso con i prezzi allineati a 5,74 euro, per una discesa dell'1,03%.