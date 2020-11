Leonardo in rally, valuta ipotesi quotazione DRS ma nessuna decisione presa

Leonardo

FTSE MIB

Holding italiana nei settori dell'aeronautica

principale indice della Borsa di Milano

Leonardo

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,49%.Il Gruppo, in risposta a indiscrezioni stampa, ha precisato che "come di consueto,, tra cui la possibilità di procedere alla quotazione di Leonardo DRS. Nessuna decisione formale in merito è stata tuttavia presa".Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +23,1%, rispetto a +12,74% del).La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,319 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,087. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,551.