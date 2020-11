Giappone: PIL torna a crescere, prima volta in quattro trimestri

(Teleborsa) - L'economia giapponese registra una forte crescita nel 3° trimestre dell'anno. Secondo i dati diffusi dall', il Prodotto Interno Lordo ha mostrato un incremento del 5% su trimestre, superiore alle stime analisti, e dopo il -8,2% del trimestre precedente.. Si tratta della maggiore espansione degli ultimi 40 anni, con la spesa per consumi che evidenza un incremento del 4,7%, rispetto a un crollo del 7,9% registrato nel trimestre aprile e giugno.In calo invece le spese in conto capitale nel periodo di riferimento, scese del 3,4%, in scia a una diminuzione del 4,7% nel secondo trimestre. Resta debole la(-2,1%).