Tokyo in rally con rialzi dei semiconduttori, misto il resto dell'Asia

(Teleborsa) -, con gli investitori che continuano a valutare il cessate il fuoco tra Israele e Iran, mentre, dopo che le azioni Nvidia sono salite di oltre il 4% negli Stati Uniti e hanno chiuso a un record per la prima volta da gennaio.Intanto,per il 2025 dal 4,7% al 5%, in linea con l'obiettivo ufficiale di Pechino, sostenuta dalla robusta crescita nella prima metà dell'anno e dalla resilienza delle esportazioni.Pioggia di acquisti sul listino di, che mostra un guadagno dell'1,57% sul, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità, che continua la giornata allo 0,18%.Negativo(-0,83%); sulla stessa linea, variazioni negative per(-1,06%). In frazionale progresso(+0,33%); sui livelli della vigilia(-0,06%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 26 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,01%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile 0%.Il rendimento dell'tratta 1,41%, mentre il rendimento delè pari 1,66%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,4%; preced. 3,3%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. -0,9%)01:50: Indice Tankan, trimestrale (preced. 12 punti)02:30: PMI manifatturiero (preced. 49,4 punti).