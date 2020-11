Nexi si unisce a Nets. Nasce campione europeo PayTech

Nexi

E stasto sottoscritto unfinalizzato all’, la leader europea dei pagamenti elettronici attiva in 20 paesi, attraverso una fusione che sarà interamente realizzata in azioni."Nexi avrà la possibilità di svilupparsi in un mercato quattro volte più grande di quello attuale e ancora sotto-penetrato e con tassi di crescita a doppia cifra", ha commentato l'Ad di Nexi, aggiungendo "il Nuovo Gruppo, con una presenza in oltre 25 paesi, potrà agire come motore del cambiamento digitale in Europa e contribuire in modo fondamentale alla transizione al cashless"."L‘operazione rappresenta un importante traguardo nel percorso di Nets per diventare un campione dei pagamenti in Europa, dal nostro inizio come player locale in Danimarca e Norvegia alla nostra evoluzione come operatore interamente dedicato ai pagamenti a livello europeo", ha affermato il Ceo di Nets,L'operazione, che si colloca nel contesto del rapido consolidamento in atto, segue la firma del Memorandum of Understanding riguardante lastrategica di, che è indipendente dalla fusione. Le due transazioni non sono collegate tra loro ma entrambe contribuiscono all’ambizione di creare un vero, in grado di promuovere la transizione verso un’economia cashless e digitale in Europa.Il nuovo Gruppo sarà in grado didei pagamenti digitali, servirdi mercato con un portafoglio completo di soluzioni di pagamento innovative - dal segmento acquiring all’e-commerce, al supporto specifico di merchants internazionali - beneficiare della presenza in diverse regioni d’Europa.La forte combinazione strategica permetterà al muovo Gruppo di creare lacon circa 2,9 miliardi di euro di ricavi stimati e circa 1,5 miliardi di EBITDA stimato su base pro-forma per l’anno 2020, incluse le sinergie a regime.Il nuovo Gruppo potrà inoltre beneficiare dal significativo potenziale di crescita derivante dalla propria, con un mercato complessivo aggredibile quattro volte più grande dell’Italia:i e con una penetrazione media dei pagamenti digitali al 33%.Il nuovo gruppo sarà in grado di creare unache fa leva sulla complementarità e ampia scala,sostenuta da oltreannui in IT e innovazione e oltredi prodotto e tecnologia.L'operazione consentirà di conseguire un profilo superiore disu larga scala, con resilienza del business ulteriormente rafforzata grazie alla diversificazione geografica, all’esposizione all’ e-commerce e alla concentrazione della base clienti significativamente ridotta.Dall'operazione sono previstea regime, in aggiunta ai 150 milioni di sinergie previste per l'operazione Nexi-SIA, di cui 95 milioni relativi aoperativi derivanti dalla razionalizzazione dell’IT e delle piattaforme tecnologiche e 60 milioni di, di cui 40 milioni a livello di EBITDA, 35 milioni diricorrenti grazie al product development su larga scala, alla pianificazione condivisa degli investimenti e al consolidamento delle best-of-breed technologyplatforms.Oltre l’80% delle sinergie a livello di EBITDA è atteso previste nel 2024, mentre sono previsticomplessivi stimati pari a circa 1x il totale delle sinergie cash ricorrenti annue.L'atteso al 2022 dovrebbe essere, includendo le sinergie a regime (circa il 15% su base phased-in).Considerando le sinergie previste, lasi stima possa generareaggregati pro-forma al 2020 pari a circa 2,9 miliardi, unpari a 1,5 miliardi epari a 1,2 miliardi.L’Accordo prevede la, sulla base di multipli attesi EV / EBITDA al 2020E equivalenti,, nella quale gli azionisti diriceveranno, equivalenti ad una quota azionariapro-forma del(del 31% se si considera Nexi + Nets + SIA). La valutazione implicita di Nets è pari ad un Enterprise Value di 7,8 miliardi e ad un Equity Value di 6 miliardi basato sul valore delle azioni Nexi al 13 Novembre 2020 pari a 14,71 euro.Le azioni di Nexi emesse a favore degli azionisti di Nets saranno soggette ad unsuccessivi al closing, per il quale il 1/3 di queste saranno sottoposte a lock-up per 6 mesi, 1/3 per 12 mesi, e il rimanente 1/3 per 24 mesi.Un, potrà essereemesse da Nexi a favore deglisubordinato alla performance dell’EBITDA 2021 di Nets (ad un multiplo implicito significativamente inferiore).Per realizzare l’operazionefinanziario; al closing si prevede che Nets avrà un indebitamento da rifinanziare pari a circa 1,5 miliardi, per il quale è già garantito un finanziamento bridge da primarie banche internazionali. Nexi conferma il proprio impegno a mantenere una struttura di capitale prudente ed una politica finanziaria coerente con tale struttura.L’operazione ha raccolto il pieno, che rimarranno investiti nel Nuovo Gruppo., uno dei maggiori azionisti attuali di Nexi e partner chiave di Nexi e Nets, ha già espresso a sua volta il pieno supporto alla combinazione con Nets e alla sua rilevanza strategica.Al closing di della fusione con Nets, il consorzio di fondi di private equity guidato da, attuale azionista di riferimento di Nets, deterrà una, Advent International & Bain Capital del 13%, Mercury UK del 12%, Intesa Sanpaolo del 6%, GIC Private Equity del 4%, con un flottante pari a circa il 44%.Al closing di entrambe le fusioni con Nets e SIA,una quota nell’entità pro-formaHellman & Friedman del 16%, Advent International & Bain Capital del 10%, Mercury UK del 10%, Intesa Sanpaolo del 5%, GIC del 3%24 con un flottante pari a circa il 38%.