Nexi, buyback per oltre 7 milioni di azioni

(Teleborsa) -, in relazione al programma di acquisto di azioni proprie iniziato lo scorso 21 maggio, ha reso noto di aver, tra il 9 e il 13 giugno 2025, complessivamenteal prezzo medio di 5,0950 euro.Al 13 giugno, il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali ha acquistato 17.634.305 azioni proprie dal lancio del programma pari a circa l'1,43% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato di 5,2079 euro per azione, per un controvalore di 91.837.649,46 euro.A Milano, oggi, risultato positivo per, che lievita dell'1,88%.