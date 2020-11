Intesa Sanpaolo conclude il programma di acquisto di azioni proprie

Intesa Sanpaolo

il colosso creditizio

(Teleborsa) -ha comunicato che il 18 novembre 2020 ha- avviato il 16 novembre 2020 - a servizio di piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie ai dipendenti e Consulenti Finanziari del Gruppo.Gli acquisti sono stati effettuati nei termini autorizzati dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 27 aprile 2020.Anche le società controllate hanno concluso i programmi di acquisto di azioni della controllante per l’assegnazione gratuita ai propri dipendenti,Nei tre giorni di esecuzione del programma (16, 17 e 18 novembre 2020), il Gruppo- tramite la propria Divisione IMI Corporate & Investment Banking, incaricata dell’esecuzione del programma -Intesa Sanpaolo, pari a circa lo 0,13% del capitale sociale della Capogruppo, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,852 euro, per un; la sola Capogruppo ha acquistato 15.606.562 azioni a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,854 euro, per un controvalore di 28.941.497 euro.A Piazza Affari, intanto,registra una flessione dello 0,48%, che rispetto alla vigilia si attesta a 1,864 euro.