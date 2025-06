Intesa Sanpaolo, buyback per oltre 175 milioni di euro

Intesa Sanpaolo

Colosso creditizio

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 2 giugno, ha reso noto che dal 23 al 27 giugno 2025, hacomplessivamente, pari a circa lo 0,21% del capitale sociale, ad un prezzo medio di 4,7990 euro, per untotale diAl 27 giugno 2025, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 164.956.101 azioni, pari a circa lo 0,93% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 4,8663 euro, per un controvalore totale di 802.729.836,92 euro.Sul listino milanese, oggi, moderatamente al rialzo la prestazione del, che chiude con una variazione percentuale dello 0,28%.