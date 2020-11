Boeing corre in Borsa per il possibile via libera al 737 Max in Europa

Boeing

(Teleborsa) - Spinta dalla notizia che l'Agenzia europea per la sicurezza aerea () potrebbesta avendo un'ottima performance in Borsa, dove si attesta a 220,1 con un aumento del 4,06%.A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 223,5 e successiva a 230,7. Supporto a 216,3.L'EASA ha aperto undopo il quale prenderà una decisione sul ritorno dei cieli del 737 Max. La decisione dell'Agenzia europea arriva cinque giorni dopo l' autorizzazione ottenuta dalladegli Stati Uniti. "L'EASA ha chiarito fin dall'inizio che avremmo condotto la nostra valutazione oggettiva e indipendente del 737 Max, lavorando a stretto contatto con la FAA e la Boeing, per assicurarci che non si potessero ripetere questi tragici incidenti che hanno toccato le vite di così molte persone", ha dichiarato il direttore esecutivo dell'EASA Patrick Ky.Il tempo necessario per la ripresa dei voli in Europa dipenderà anche dallae dal tempo necessario alle compagnie aeree pered eseguire altre azioni richieste dall'EASA.