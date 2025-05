Annuncio di Trump: Qatar ordina aerei Boeing per 200 miliardi di dollari

(Teleborsa) - L’arrivo di Donald Trump a Doha, in Qatar, seconda tappa del suo viaggio nel Golfo iniziato dall’Arabia Saudita, ha tenuto fede alle aspettative di chi prevedeva importanti novità nel rafforzamento dei rapporti politici e commerciali con gli Stati Uniti.Dopo essere stato accolto all'aeroporto internazionale Hamad dall'emiro qatariota Tamim bin Hamad Al Thani, il presidente americano ha tenuto un discorso annunciando che Qatar Airways ha ordinato nuovi aeromobili Boeing per un valore di 200 miliardi di dollari.La notizia segue di due giorni la volontà espressa dal Qatar di omaggiare la presidenza USA di un jumbo jet Boeing 747-8 in versione lusso per sostituire temporaneamente l'Air Force One, in servizio da 40 anni.