Ex Embraco, per ora confermati i 400 licenziamenti: si attendono risposte dal Mise

(Teleborsa) - Iprevisti per ladi Riva di Chieri (TO) restano al momento confermati. È quanto è emerso dall'ultimache ha visto protagonisti leFim, Fiom, Uilm e Uglm di Torino e la curatela fallimentare diex Embraco. Una eventuale proroga degli ammortizzatori sociali e l'utilizzo delladevono essere autorizzate infatti dai ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico e ad oggi non risultano provvedimenti già approvati in questo senso.Le organizzazioni sindacali hanno già chiesto con urgenza un incontro al nuovo titolare del Misee hanno inviato una lettera anche al presidente del Consiglioauspicando un suo intervento nella vicenda. Restano da verificare infatti le ipotesi relative alla creazione del polo industriale per la produzione di compressori– annunciato lo scorso settembre dall'allora sottosegretaria al Mise Alessandra Todde – che prevede la fusione della stessa ex Embraco con ladi Mel (che conta altri 300 lavoratori), visti i problemi di liquidità che affliggono quest'ultima e il rinvio della decisione dellaa sull'operazione in attesa di maggiori chiarimenti sul progetto.