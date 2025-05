FNM, Intermonte avvia copertura con Buy e TP di 0,60 euro

FNM

(Teleborsa) - Intermonte hasu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, con raccomandazione "" e target price diper azione.Attraverso il, FNM punta a crescere in settori caratterizzati da minore volatilità, con una migliore redditività e una distribuzione del rischio più equilibrata. Nel piano del management, gli investimenti in segmenti a più elevata marginalità, come autostrade ed energia, dovrebbero consentire il raggiungimento di un fatturato di 850 milioni di euro nel 2029 (CAGR +5% rispetto al 2023) e di un EBITDA di circa 320 milioni di euro (CAGR +7%).FNM è caratterizzata da una struttura per scadenze che "richiederà un'attenta gestione": il, con il bond da 650 milioni di euro in scadenza a novembre 2026 che ne costituisce la componente più rilevante. La scorsa settimana, il CdA ha approvato le Lettere di Impegno e l'Head of Terms per un finanziamento a tasso variabile da 1 miliardo di euro con, segnando un passo fondamentale nel rifinanziamento obbligazionario e un forte segnale di fiducia nelle prospettive del Gruppo."Apprezziamo ildi FNM, supportato da, mentre la forte esposizione alla Lombardia garantisce una solida domanda di trasporto - si legge nella ricerca - Il Piano Industriale 2024-2029 recentemente presentato mira a una transizione degli investimenti in conto capitale dal settore del materiale rotabile ai settori autostradali e dell'energia, con rendimenti più elevati, e ha ridotto significativamente il rischio delle attività del MISE attraverso l'inclusione di un Terminal Value. Eventi futuri, come l'approvazione dei piani finanziari del MISE, prevista per il 2025, potrebbero fungere da catalyst".