Stop allo sci e prime polemiche: Lega chiede cambio di metodo

(Teleborsa) - A poche ore dal Giuramento, primeper il neonatola cui sfida più complicata sarà proprio far convivere ledellache lo sostiene. Un primoè arrivatocon l'ordinanza a firma delche ha fatto slittare laal, anzichè oggi, come previsto."La normativa attuale prevede, per assurdo, che il. Evidentemente c'è. Penso che sarà oggetto di discussione. Ad oggi questa è la normativa". Così il Ministro per il Turismo,, intervenendo ad una conferenza stampa in Regione Lombardia, cercando di spiegare come sia potuto avvenire lo stop degli impianti da sci a poche ore dalla loro riapertura. Per il Ministro leghistaIn collegamento con l'emittente Tv Telenuovo, ha aggiunto "la montagna è stata dimenticata, non è arrivato nulla se non qualche briciola", sottolineando chenon si può sapere il giorno prima cosa si fa il giorno dopo, e poi. Quindi bisogna usare i soldi del Recovery per fare investimenti mirati, per ripartire alla grande come ladunque, chiuse. Dei danni provocati dalla decisione del Governo di bloccare la riapertura degli, ha parlato anche presidente della, durante la conferenza insieme al Ministro del Turismo, dopo un incontro con gli"Da parte di tutti si sono sollevate una"Abbiamo ascoltato le grida di dolore di tanti operatori, ma anche le parole di rappresentanti di enti localiper quello che è successo perché può essere un colpo decisivo per il futuro di tanti comprensori - ha aggiunto il governatore precisando che "la contestazione principale ècon cui si è arrivati a questa decisione: una settimana fa il Cts aveva dato il via libera, noi avevamo emesso un'ordinanza rigorosa, ma purtroppo all'ultimo momento, quando tutti avevano giàLo stop, comunque, non ferma lo sci nellai gestori della stazione sciistica hanno deciso di aprire gli impianti. "Ancora venerdì la Regione ci aveva assicurato l'apertura e noi abbiamo predisposto tutto, in sicurezza, per riaprire. Così lo abbiamo fatto", dicetitolare della società che gestisce gli impianti nella valle a ridosso del Canton Ticino.