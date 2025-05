TIM, Asati chiede di inserire rappresentati dei dipendenti negli organi societari

TIM

(Teleborsa) -(Associazione Azionisti Telecom Italia) invita. In particolare, chiede che la proposta sia inserita all'ordine del giorno del prossimo CdA del 23 maggio per poter essere successivamente approvata nell'assemblea del 24 giugno prossimo."Il Governo ha approvato le norme che regolano la partecipazione consultiva, economica e finanziaria dei lavoratori nelle aziende. Da quello che si legge sui giornali, le norme prevedono rappresentati dei dipendenti nei Consigli di sorveglianza e nel CdA - si legge in una nota - Asati, ritiene molto importanti le norme approvate dal Governo, che consentono ai dipendenti di avere visibilità sulle attività di governance della società".