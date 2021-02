Draghi, oggi al Senato per la fiducia. Da Recovery a riforme, le priorità

(Teleborsa) - Dopo il Giuramento lo scorso sabato, ilè atteso oggi, mercoledì 17 febbraio, alla prova del Senato dove il Premier terrà le sue dichiarazioni programmatiche alleIl voto diinvece, è atteso in Aula attorno alleCoesione sociale e della politica. Rigore contro le nuove varianti del Covid. Necessità di procedere a passo ancora più spedito nel piano vaccini: il Presidente del Consiglio Draghi prepara il suo esordio in Parlamento. Il suo discorso non sarà lungo - una ventina di minuti circa - e sarà in gran parte incentrato sulle emergenze e le priorità del Paese. Il Covid, innanzitutto. Ma anche il Recovery Plan con la sua forte impronta ambientalista e leda mettere in campo: quella delIntanto, la suaè già solcata dalle tensioni. A poco sembra essere servito l'invito al silenzio rivolto in Cdm dal presidente del Consiglio mirava proprio a sminare possibili polemiche prima del voto di fiducia. E' già botta e risposta tra il segretario della Legahe ieri si sono, tra l'altro, incontrati alla Camera.dice il numero uno della Lega a L'aria che tira.sono la dimensione dove. Dovrebbe essere anche superfluo ripeterlo", replica via twitter Nicola Zingaretti.Il vertice tra i due doveva restare segreto ma il Fatto Quotidiano ha immortalato entrambi i leader all'uscita ePoco dopo arriva anche la conferma del Segretario PD: "Ho visto Salvini ieri per la prima volta nella mia vita. L'ho incontrato innanzitutto perché è giusto dare un segnale di serietà. Penso sia giusto che i partiti debbano collaborare ma non è pensabile che i partiti politici si possano annullare nelle prossime settimane:sui quali si deve collaborare. Io almeno dico, mai più una guerriglia quotidiana. Anche in queste ore si dovrebbe evitare di dire cose come quelle sull'Euro, non solo perché sono profondamente sbagliate", dice Zingaretti, a Cartabianca che prova a uscire dall'imbarazzo."È molto diverso e non nascondo che noi avevamo chiesto e, posso dirlo, avremmo preferito unache forse avrebbe creato meno problemi. Quindi