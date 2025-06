PNRR, Eurocamera chiede proroga per i progetti

(Teleborsa) -chiede di prolungare oltre il 2026 ilEu per i progetti del Pnrr prossimi al completamento per garantire il completamento degli investimenti chiave.In unanon legislativa adottata mercoledì con 421 voti favorevoli, 180 contrari e 55 astensioni, il Parlamento europeo ha sottolineato l'effetto stabilizzatore del dispositivo Recovery and Resilience Facility in un contesto di forte incertezza economica.Ilchiede di destinare gli investimenti a energia, difesa e infrastrutture transfrontaliere, come le ferrovie ad alta velocità, e di accelerare quelli riguardanti la protezione sociale."Abbiamo da conseguire tra ottava, nona e decima rata, 284 obiettivi che saranno indubbiamente una sfida importante e in relazione a questa sfida prendiamo la comunicazione della Commissione europea coma base per vedere se e come intervenire sulle singole misure del piano. Ma l'obiettivo di fondo, perché questo piano potrebbe anche essere ridimensionato se seguissimo una delle opzioni della commissione, è invece mantenere l'ambizione del piano così come è stato pensato", aveva detto pochi giorni fa il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, Tommaso, nel corso del question time al Senato.- ha spiegato - stiamo analizzando con tutte le amministrazioni la situazione reale del Pnrr con le relative misure per vedere se e quali modifiche poter introdurre in quella che è l'ultima occasione per poter definire un quadro diverso dall'attuale"."Non vi è stata nessuna penalizzazione delle aree del Sud.a che non vi sarà proroga oltre il 30 agosto 2026".