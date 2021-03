FTSE MIB, oltre 50 top manager hanno meno di 45 anni

Exor

(Teleborsa) - L'è di circa, appena sopra quello della media globale. Il dato sorprendente riguarda il numero di manager che riescono a diventare: l'Italia supera le aspettative raggiungendo, sopra di tre punti percentuali rispetto alla media internazionale, secondo i dati della classifica Route To The Top nel 2020 analizzati dalla società di executive search Heidrick e Struggles.Pur non raggiungendo l’eccellenza del Belgio con il 48% di giovani manager CEO, il risultato italiano non è lontano dai paesi guida del continente. Sonoi giovanisi va dai CEO di, John Elkann e Marco Alverà, al CFO diStefano Porro fino alla più giovane del listino, ossia Enrica Marra, Chief Risk Officer dia 34 anni.I percorsi di carriera più gettonati per diventare CEO, secondo lo studio, partono da ruoli finanziari ed operativi: il 17% dei, infatti, è assunto al soglio di amministratore delegato, lo stesso percorso è invece aperto al 18% dei direttori operativi (Chief Operations Officer –). I direttori finanziari eletti CEO, da marzo 2020 a livello globale, sono cresciuti raggiungendo quota 27%, come i COO.Guardando alle differenze di genere nel management italiano, lo studio sottolinea che ledelle società quotate presentano una, di cui il 18% under 45. La quota di donne italiane CEO è del 5%, in linea con la media del resto del mondo.A distinguersi per numero di donne under 45 in posizioni di top management all'interno del FTSE MIB sono. La prima può vantare Paola Boromei come Human Resources Director, Cosma Panzacchi come Executive Vice President Hydrogen e Camilla Alessandra Palladino come Executive Vice President Corporate Strategy & Investor Relations. La società attiva nel settore delle infrastrutture ha Enrica Marra come Chief Risk Officer ed Elisabetta De Bernardi come Investment Director Europe.