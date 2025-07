Buzzi in coda al FTSE MIB, complice un downgrade

Buzzi

società attiva nel settore del cemento

FTSE MIB

Buzzi

Buzzi

(Teleborsa) - Sottotonoche passa di mano con un calo del 3,29%, dopo aver incassato un downgrade.In particolare, gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno rivisto al ribasso il target price a 49 euro dai 52 indicati in precedenza. Anche il giudizio è stato ritoccato all'ingiù a "hold" dal precedente "buy".Lo scenario su base settimanale dellarileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 47,35 Euro. Primo supporto a 45,85. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 45,29.