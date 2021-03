In rosso il comparto tecnologico a Milano (-1,16%)

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

STMicroelectronics

media capitalizzazione

Sesa

Ftse SmallCap

Fullsix

Esprinet

Be Shaping the Future

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo l', che è peggiore dell'Ilha aperto a quota 117.652,1 in calo dell'1,16%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 767, in prossimità della chiusura di ieri.Nel, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,01%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,71% rispetto alla seduta precedente.Tra le azioni del, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,03%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,53%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,80%.