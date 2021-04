Tesla, consegne in aumento: 184.800 auto in primo trimestre 2021

Tesla

(Teleborsa) -ha annunciato di aver prodotto 180.338 auto e avernenel primo trimestre del 2021, registrando un aumento rispetto ai 180.570 veicoli consegnati nel quarto trimestre 2020. Il dato è migliore delle previsioni degli analisti, che erano per 168.000 consegne, secondo le stime di FactSet."Siamo incoraggiati dalla forte ricezione della Model Y ine stiamo rapidamente raggiungendo la piena capacità di produzione", ha affermato la società. Anche la nuova Model S e la Model X sono state "", sottolinea Tesla, aggiungendo che si trovano nelle prime fasi della crescita della produzione.Il conteggio delle consegne deve essere considerato come, ha sottolineato la società in una nota, poiché sono considerate solo le auto effettivamente trasferite al cliente e con tutti i documenti a posto. I numeri finali potrebbero variare fino dello 0,5% o più.