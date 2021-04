G20, Visco: "Sostegni andranno ridotti in modo graduale. Atteso aumento NPL"

(Teleborsa) - Leall'economia predisposte durante la crisi andranno, per cercare diche deriverebbero da un. Lo ha ribadito il Governatore della Banca d'Italianella conferenza stampa seguita al vertice del G20 delle finanze.Un punto su cui Ministri e Governatori si sono trovati "concordi", così come sul fatto che, quando le misure di sostegno alla liquidità verranno ritirate, "e le autorità dovranno "essere efficaci nell'aiutare le imprese sostenibili a superare questa transizione"."Si andrà verso une alla fine ci sarà un aumento dei crediti deteriorati e delle insolvenze, ma siamo entrati in questa crisi in migliori condizioni" rispetto alla passata crisi finanziaria, ha spiegato il governatore, aggiungendo "molto meglio di quanto avvenuto in passato".Visco ha anche sostenuto che "bisogna fare di più" sulle regole e la vigilanza del settore finanziario non bancario, il cosiddetto shadow banking, anche "introducendo misure macroprudenziali". "Discutere della finanza non bancaria - ha spiegato - è importante perché copre circa la metà del totale di asset e obbligazioni finanziarie."In Italia le normative sullo shadow banking sono state più rigorose che altrove", ha ricordato Visco, preannunciando che "quest'anno verrà iniziato un lavoro che si concluderà nel 2022" per la regolamentazione dei fondi monetari, degli hedge fund e del trading sui derivati.