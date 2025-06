Titoli di Stato, MEF: in asta venerdì fino a 8,5 miliardi di BTP e CCT

(Teleborsa) -andranno in asta complessivamente fino a 8,5 miliardi di euro die di. Lo rende noto il(MEF).In particolare, andranno in asta da 1,25 a 1,50 miliardi di euro di BTP a 5 anni con2,70%; da 1,25 a 1,50 euro di BTP a 5 anni con cedola 2,95%; da 3 a 3,5 miliardi di euro di BTP a 10 anni con cedola 3,60% e da 1,5 a 2 miliardi di euro di CCTeu a 7 anni con un tasso cedolare semestrale dell'1,674%.Per tutte le emissioni ilè previsto per il 1° luglio prossimo.