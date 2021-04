Ocse, disoccupazione in calo a febbraio

(Teleborsa) - Disoccupazione in diminuzione nell'Area OCSE a febbraio. Il tasso dei senza lavoro si è attestato al 6,7% dal 6,8% di gennaio, restando di 1,4 punti percentuali al di sopra dei livelli del febbraio 2020, prima che la pandemia del Covid-19 colpisse il mercato del lavoro.L'Organizzazione segnala che il tasso di disoccupazione nell'Area Euro è rimasto stabile all'8,3% mentre è sceso inal 10,2%.Fra le altre principali economie dell'Area Euro, il tasso incala al 4,5%, inscende all'8%.che si porta al 16,1% dal 16%.Il tasso dei senza lavoro è in calo negli Stati Uniti al 6% mentre è stabile in Giappone al 2,9%.