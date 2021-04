Il comparto immobiliare italiano è in territorio positivo (+1,34%)

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

listino milanese

IGD

bassa capitalizzazione

Risanamento

Nova Re

Coima Res

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per l', che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 9.224,2, in crescita di 123,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 442, dopo aver avviato la seduta a 440.Tra le medie imprese quotate sul, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,42%.Tra i titoli adell'indice immobiliare, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,33%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,18%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,57%.