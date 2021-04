Snap, profitti e crescita degli utenti battono le attese in primo trimestre

Snap

(Teleborsa) -ha battuto le attese di Wall Street in quanto a ricavi, profitti e crescita degli utenti nel primo trimestre dell'anno. Isono stati di 770 milioni di collari, e si confrontano con i 463 del primo trimestre 2020 e i 743,8 milioni attesi dal mercato. Laadjusted è stata di 0 centesimi, contro i 6 centesimi previsti e gli 8 centesimo dello scorso anno.Gli(DAU) sono stati 280 milioni, facendo registrare un aumento di 51 milioni, o del 22%, anno su anno. Le entrate medie per utente (ARPU) si sono attestate a 2,74 dollari, contro i 2,72 previsti da FactSet."Abbiamo iniziato il 2021 raggiungendo i nostri tassi di crescita per i ricavi anno su anno e tassi di crescita degli utenti attivi giornalieri più alti in oltre tre anni anni durante il trimestre, oltre a registrare unper la prima volta nella storia di Snap come public company", ha affermato ilSnap prevede unaannuo dall'80% all'85% per il secondo trimestre, ha dichiarato il CFO Derek Andersen. Ciò sarebbe pari a un'accelerazione significativa rispetto alla crescita del fatturato annualizzato del 66% registrata nel primo trimestre. La società prevede inoltre di raggiungere circa 290 milioni di DAU nel secondo trimestre.