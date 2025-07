Ryanair, profitti 1° trimestre raddoppiati e outlook cautamente positivo

Ryanair

(Teleborsa) -dell'anno (aprile-giugno) per effetto del recupero delle tariffi e del buon andamento del traffico durante le festività pasquali. La low-cost irlandese ha infatti riportato un utile netto di, che si confronta con i, superando largamente le attese che indicavano profitti per 760 milioni di euro.di passeggeri, a fronte di tariffe medie in aumento del 21%. I ricavi per passeggero, sono aumentati del 15%."Le tariffe del primo trimestre hanno- ha spiegato il Ceo Michael O'Leary - della debolezza dei prezzi dell'anno precedente e di prezzi di chiusura leggermente superiori alle aspettative".hanno registrato un'altra solida performance, con una 1,39 miliardi di euro.Ryanair ritiene che il, rimanga sulla buona strada perraggiungendo i 206 milioni di passeggeri, a causa dei forti. Quanto alle tariffe la compagnia low cost prevede "con cautela di recuperare quasi completamente il calo tariffario del 7% registrato lo scorso anno, il che dovrebbe portare a una r6".