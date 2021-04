Trasporti, nuova mobilità e centralità dell'Alta Velocità al webinar di Consumers’ Forum

(Teleborsa) - La direttrice della Divisione Passeggeri Regionale diha dichiarato che ildellaavviato già prima dell'emergenza Covid con l'arrivo di 600 nuovi convogli, destinati soprattutto al Mezzogiorno, è al centro della "". "La pandemia mondiale ha imposto una profondasulla mobilità dei prossimi anni", ha sottolineato De Filippis in occasione del webinar che si è tenuto oggi dal titolo "Cittadini, istituzioni e aziende insieme per una nuova mobilità" organizzato da Consumers’ Forum e segnalato da FS News. "Insieme alle Regioni, nostri Committenti, riusciremo a soddisfare le nuove esigenze di mobilità delle persone confermando l’impegno delper una maggiore sostenibilità ambientale e sociale, cardine di tutte le nostre attività", ha aggiunto.All'evento ha partecipato anche il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile. "L’idea di nuova mobilità – ha spiegato – è quella che si costruirà insieme nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Molte decisioni verranno assunte alla luce dei cambiamenti di comportamento determinati da questa terribile pandemia. Abbiamo bisogno di immaginare una mobilità duttile, e quindi gli investimenti devono essere in grado di adattarsi a una situazione che cambierà". Come riportato da FS News, il ministro ha messo in evidenza la centralità degli investimenti l’dato che "per alcuni ha influito anche sulla scelta del luogo dove vivere, per il Sud no. Ci saranno dunque 10 miliardi in più per chiudere la famosa T dell’AV, realizzando lae la. Per realizzare un’idea di uguaglianza tra Nord e Sud che finora non è praticata. L’Alta Velocità cambia la vita delle persone ma anche la vita delle aziende. È una realizzazione fondamentale per connettere aree del Paese che oggi sono fortemente sconnesse"."Oggi è emerso con forza che, per raggiungere il traguardo di una organizzazione ottimale dei trasporti e della mobilità serve una collaborazione forte e duratura tra tutte le parti sociali – ha commentato il presidente di di Consumers’ Forum Sergio Veroli – Una condivisione di obiettivi e strategie riguardantie un programma dinelle infrastrutture e nei mezzi di trasporto. Come dicono gli economisti le crisi possono diventare un’opportunità e la nostra responsabilità verso le generazioni future non ci consente di perdere questa occasione.Tra glidel, il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti Nicola Zaccheo, l’assessore alla Mobilità e dei Lavori Pubblici di Milano Marco Granelli per ANCI, il vice presidente della Regione Campania e coordinatore Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio Fulvio Bonavitacola, il presidente di ASSTRA Andrea Gibelli, il professore ordinario di Diritto dell’Unione Europea all’Università Roma Tre Fabio Bassan e l’avvocato membro dell’Organo paritetico di garanzia di Trenitalia in rappresentanza delle Associazioni dei consumatori Felice Petillo.