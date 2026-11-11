FS, l'AD Strisciuglio a Bruxelles incontra Fitto e Tzitzikostas

Al centro dei colloqui l'Alta Velocità europea e l'armonizzazione delle regole per gli operatori ferroviari

(Teleborsa) - L'amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS, Gianpiero Strisciuglio, ha incontrato a Bruxelles Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le Riforme, e Apostolos Tzitzikostas, commissario europeo per i Trasporti sostenibili e il Turismo.



Al centro dei colloqui c'erano lo sviluppo del trasporto ferroviario europeo e le opportunità di crescita sui mercati internazionali. In particolare si è parlato del potenziamento della rete Alta Velocità europea, che FS considera strategica per una mobilità più integrata e competitiva tra i Paesi dell'Unione.



Tra i temi affrontati anche l'armonizzazione delle normative e dei quadri regolatori a livello europeo. Regole più omogenee, secondo FS, servirebbero a garantire condizioni uniformi agli operatori, a incentivare gli investimenti nei diversi mercati nazionali e a favorire l'interoperabilità e la crescita dei servizi ferroviari oltre i confini nazionali.



Il confronto ha riguardato inoltre le possibilità di cooperazione tra istituzioni e operatori in un mercato ferroviario europeo sempre più integrato e aperto alla concorrenza. In questo contesto, il Gruppo FS punta a consolidare e ampliare la propria presenza internazionale.

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