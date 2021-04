Mediaset vola in Borsa grazie a conti e dialogo con Vivendi

Mediaset

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un, attestandosi a 2,59. Il titolo del Biscione - tra i migliori di Piazza Affari e ai massimi da oltre un mese - beneficia di conti 2020 migliori delle attese, di indicazioni positive sulla pubblicità per il secondo trimestre e delle speculazioni sulla pace conSarebbero in corso trattative, tra i legali delle due parti, per provare a mettere definitivamentecon il mancato acquisto di Premium da parte del gruppo francese. Il Biscione, che tramite il CdA ha scelto di rinunciare al voto maggioritario, proprio per evitare ulteriori contenziosi e ristabilire un dialogo costruttivo con il socio Vivendi, si attende dai francesi il via libera all'assemblea di giugno alloLe implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,651 e successiva a 2,811. Supporto a 2,491.