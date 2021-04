ICCREA, utile netto 2020 in lieve calo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca ha approvato i risultati consolidati del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea al 31 dicembre 2020, in vista dell’Assemblea dei Soci di Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, convocata per il 28 maggio in seconda convocazione.Il Gruppo formato da 130 Banche di Credito Cooperativo ha confermato la sua forte presenza sul territorio, erogando prestiti per complessivi 92,8 miliardi di euro, destinati prevalentemente alle piccole e medie imprese e alle famiglie.L’utile netto consolidato è di 202 milioni di euro, nonostante gli effetti della crisi sanitaria sul territorio e la conseguente adozione di prudenti politiche valutative di accantonamento adottate dal Gruppo.Sempre nel corso dell’anno passato, il Gruppo Iccrea ha dato continuità alla strategia di derisking sul portafoglio deteriorato, i cui risultati registrano un NPL ratio netto consolidato pari al 4,3% (9,1% lordo), quasi due punti percentuali in meno rispetto a quello di dicembre 2019 pari a 6,1% netto (11,6% lordo). Si conferma, inoltre, un incremento dei coverage dei crediti deteriorati, pari al 55,7%, quasi 5 punti percentuali in più rispetto a quelli ottenuti nel 2019 (50,9%), che evidenzia la sempre maggior prudenza adottata dal Gruppo nella valutazione degli NPL attesa la rilevante presenza di garanzie reali che li assistono (circa 75% del totale).In crescita la raccolta diretta da clientela, che nel 2020 raggiunge i 113,2 miliardi di euro, con un incremento di 7,8 miliardi di euro rispetto al 2019, a conferma della fiducia del mercato verso il Gruppo e le BCC che vi aderiscono.