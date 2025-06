Nike, utile in calo del 44% nell'esercizio al 31 maggio. Ricavi a 46 miliardi di dollari

Nike

(Teleborsa) -, colosso statunitense degli articoli sportivi, ha chiuso l'conpari a 46,3 miliardi di dollari, in calo del 10% su base reported rispetto all'anno precedente e del 9% su base valutaria neutrale. I ricavi del quarto trimestre sono stati di 11,1 miliardi di dollari, in calo del 12% su base reported e dell'11% su base valutaria neutrale. I ricavi diretti di NIKE per il quarto trimestre sono stati di 4,4 miliardi di dollari, in calo del 14%, mentre i ricavi wholesale sono stati di 6,4 miliardi di dollari, in calo del 9%.L'è stato di 0,2 miliardi di dollari nel quarto trimestre, in calo dell'86%, e l'utile per azione è stato di 0,14 dollari, in calo dell'86%. L'utile netto per l'intero anno è stato di 3,2 miliardi di dollari, in calo del 44%, e l'utile per azione è stato di 2,16 dollari, con un calo del 42%."Sebbene i nostri risultati finanziari siano in linea con le nostre aspettative,. In futuro, ci aspettiamo un miglioramento della nostra attività grazie ai progressi che stiamo realizzando grazie alle nostre iniziative Win Now - ha dichiarato- Con l'inizio di un nuovo anno fiscale, stiamo voltando pagina e il prossimo passo è allineare i nostri team per guidare lo sport attraverso quello che chiamiamo l'attacco sportivo. Questo accelererà le nostre iniziative Win Now per riposizionare la nostra attività in vista della crescita futura".