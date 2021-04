STMicroelectronics, utili e ricavi crescono a doppia cifra nel trimestre

STMicroelectronics

(Teleborsa) -archivia il primo trimestre con undi 364 milioni di dollari in aumento dell'89,6% su base annua. Bene anche icresciuti del 35,2% a oltre 3 miliardi di dollari., pari a un incremento anno su anno del 18,4% come valore intermedio. Questa crescita sarà trainata dalle robuste dinamiche di tutti i mercati finali a cui ci rivolgiamo e dai programmi già in corso con i nostri clienti - ha commentato-. Per il secondo trimestre, ci aspettiamo ricavi netti di 2,9 miliardi di dollari come valore intermedio, corrispondenti ad una crescita anno su anno del 39% e a una flessione del 3,8% rispetto al trimestre precedente, dovuta alla consueta stagionalità nella Personal Electronics, e un margine lordo intorno al 39,5%.- ha aggiunto Chery - prevediamo adesso di investire circa 2,0 miliardi di dollari di spese in conto capitale a sostegno della forte domanda del mercato e delle nostre iniziative strategiche".Sempre nel primo trimestre, ilsi è attestato a 1,18 miliardi mentre il margine lordo è salito di 110 punti base al 39%. Lanetta, al 3 aprile 2021, era pari a 1,19 miliardi rispetto a 1,10 miliardi di dollari al 31 dicembre 2020, e rifletteva una liquidità totale di 4,16 miliardi di dollari e un indebitamento finanziario totale di 2,97 miliardi di dollari.