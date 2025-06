Adobe batte le stime trimestrali ma scivola a Wall Street: preoccupano ritardi su ritorno economico IA

Adobe

(Teleborsa) -ha superato le stime nel, registrandodi 5,06 dollari su ricavi di, in crescita dell’11% su base annua. L'azienda ha inoltre rivisto al rialzo le previsioni per l’intero anno con ricavi compresi tra 23,5 e 23,6?miliardi e utili tra 20,5 dollari e 20,7 dollari per azione.Il mercato ha però manifestato una certalegata ai ritardi nella, come Firefly, e alla concorrenza rappresentata da OpenAI, Canva e Alphabet.Nonostante l’, il titolo ha infatti ceduto tra il 5% e il 7% a Wall Street.