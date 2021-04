Banco Desio, Fitch conferma rating. Outlook stabile

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -ha reso noto che Fitch Ratings, a seguito della revisione annuale del rating, ha lasciatoassegnati alla banca, confermando anche l'Il giudizio dell'agenzia di rating "riflette l'della banca, in grado di sostenere eventuali pressioni, anche significative, in termini di asset quality nel contesto pandemico attuale caratterizzato da forte incertezza sulle ripercussioni economiche e sociali generate dall'emergenza sanitaria da Covid-19", riporta Banco Desio in una nota.La Banca evidenzia inoltre, secondo Fitch, "la costante attenzione al miglioramento dei Ratios Patrimoniali, per effetto del continuo approccio di, e la resilienza del modello adottato in virtù della consolidata relazione con la clientela di riferimento". I ratings aggiornati sono pertanto: Long term IDR confermato a BB+ con outlook stabile, Viability Rating confermato a bb+, Short term IDR confermato a B, Support Rating confermato a 5 e Support Rating Floor confermato a No Floor.