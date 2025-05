Inwit, Fitch conferma rating "BBB-" con outlook stabile

Infrastrutture Wireless Italiane

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha(IDR) di(Inwit) a "" con outlook stabile.I rating di Inwit riflettono la suadi infrastrutture di torri passive mission-critical per operatori di telefonia mobile, con un'elevata stabilità dei ricavi grazie a contratti di servizio a lungo termine a condizioni vantaggiose, che includono clausole "all-or-nothing". La sua solida redditività è supportata da un elevato tasso di co-location, leader del settore, e da una riduzione dei costi di locazione grazie all'accelerazione degli investimenti nella proprietà terriera.Fitch prevede che Inwit gestirà la propria leva finanziaria entro il suo obiettivo di 5-6 volte il rapporto debito netto/EBITDA, con una. Quest'ultima è trainata da una solida generazione di flussi di cassa pre-dividendi basata su bassi investimenti in conto capitale e nuovi progetti di investimento generalmente guidati dalla domanda in base agli impegni di prelievo dei clienti.