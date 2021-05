Cina, l'export cresce molto più del previsto ad aprile

(Teleborsa) -. Il dato ha fatto schizzare il surplus commerciale della grande economia asiatica, anche se abbinato a un forte aumento delle importazioni, confermando la ripresa del gigante asiatico sui mercati internazionali.È quanto emerge dai dati pubblicati stamattina da Pechino, che evidenziano anche un forte miglioramento del, che evidenzia un surplus di 42,86 miliardi di dollari rispetto all'avanzo di 13,8 miliardi precedente. Battute le attese del mercato che erano per un saldo di +28,1 miliardi.Le esportazioni sono balzate del, dopo il +30,6% registrato a marzo e rispetto al +24,1% atteso dagli analisti, mentre le importazioni sono aumentate deldopo il +38,1% precedente e rispetto al +42,5% atteso."La crescita delle esportazioni della Cina ha nuovamente sorpreso al rialzo", ha detto Zhiwei Zhang, capo economista di Pinpoint Asset Management, aggiungendo che due fattori - il, che hanno causato lo spostamento di alcuni ordini in Cina - probabilmente hanno contribuito alla forte crescita delle esportazioni. "Prevediamo che la crescita delle esportazioni della Cina rimarrà forte nella seconda metà di quest'anno, poiché i due fattori di cui sopra continueranno probabilmente a favorire i produttori cinesi. Le esportazioni saranno un pilastro chiave per la crescita in Cina quest'anno", ha detto a Reuters.