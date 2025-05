Confindustria, crescita 2° trimestre frena con impatto dazi su export e investimenti

(Teleborsa) - Dopo un primo trimestre migliore del previsto (PIL +0,3%), è, a causa dei dazi e delle alterne decisioni dell’Amministrazione Trump, che tengono alta l’incertezza e bassa la fiducia, frenando export ed investimenti. Le minori attese di crescita, tuttavia, riducono il prezzo dell’energia (gas TTF a 33 euro/Mwh, Petrolio a 62 dollari/barile e elettricità a 88 euro/mwh) , agevolando il taglio dei tassi in Europa.Nel primo trimestre, ilcon lain testa (+0,6%), seguita da(+0,2%) e(+0,1%). Nell’industria, in particolare, la Germania è in forte recupero (+1,7% nel 1°), mentre Francia e Spagna sono rimaste quasi ferme.come risultato di una frenata dei consumi (+0,3% il contributo, da +0,7%), una tenuta degli investimenti (+0,3%), una forte accumulazione di scorte (+0,6%) e un brusco calo della domanda estera netta (-1,2%) e anche della spesa pubblica (-0,1%).sulla spinta di manifattura e costruzioni. L’industria è trainata dalle esportazioni, anche grazie alle spedizioni anticipate per i dazi USA.è alta negli USA (+2,3% in aprile) e poco È attesa frenata. (+2,2%), dove calerà per il ribasso dei prezzi dell'energia, consentendo alla(già al 2,25%), mentre la FED potrebbe restare in attesa, con tassi fermi a 4,50%. Questo stimolerà il credito per le imprese italiane (-1,1% annuo a marzo).Gli indicatori mensili per glisono tuttidel 2025: continua a diminuire la fiducia delle imprese, per il terzo mese di fila (91,5 in aprile, da 93,2); si segnala un forte aumento dell’incertezza; i giudizi sugli ordini di beni strumentali sono pressoché stabili su bassi livelli eIl proseguire della crescita dell’in avvio di 2025, ma il calo della fiducia a marzo-aprile potrebbe preludere a un nuovo aumento della propensione al risparmio. Le vendite al dettaglio si sono ridotte nel 1° trimestre (-0,5%), mentre le immatricolazioni di automobili in Italia sono in lieve recupero (+2,7% annuo in aprile).nei primi mesi del 2025 (+6,7% annuo a febbraio la spesa di stranieri), mentre sono negative le indicazioni di RTT servizi (CSC-TeamSystem) con fatturato in calo nel 1° trimestre.A marzo lachiudendo il 1° trimestre in recupero (+0,4%), dopo 5 trimestri in calo, anche se RTT indica minor fatturato. Ie i primi dati di aprile, post-dazi, sono misti, prima dei dazi USA: +4,6% in valore nel 1° trimestre rispetto al 4° 2024. Cresce però anche l’import, tanto che il contributo dell’export netto nel 1° è negativo., grazie a una ripresa in Germania (+5,4% sul 1° trimestre 2024) e(+11,8% nel trimestre).