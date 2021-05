Brilla Viacomcbs dopo upgrade con consolidamento in vista

Viacomcbs

Bank of America

AT&T

Discovery

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamentee si attesta a 40,85. Il conglomerato dei media statunitense beneficia di un upgrade da parte dia "buy" dopo la maxi fusione dei giorni scorsi tra WarnerMedia (divisione di) e"Riteniamo che la transazione recentemente annunciata tra Discovery e WarnerMediapoiché i partecipanti al settore cercano una maggiore scala - hanno scritto gli analisti di BofA in una nota - A nostro avviso, la vasta gamma di contenuti di Viacomcbs (una raccolta di oltre 140.000 episodi TV e oltre 3.600 film) ha valore".Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 41,59 e successiva a quota 42,85. Supporto a 40,33.