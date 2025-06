Fincantieri scende in Borsa nonostante nuovo Buy da Deutsche Bank

Fincantieri

(Teleborsa) - Seduta negativa a Piazza Affari per, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, nonostante gli analisti diabbianoe un target price di 17 euro per azione.Il titolo è comunque salito nettamente ieri, dopo una commessa da 700 milioni di euro per due nuove unità per Marina Militare e unda "Neutral" da parte di Banca Akros.Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 15,51 euro, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 15,37 e successiva a quota 15,23. Resistenza a 15,79.