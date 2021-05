Eurogruppo, vertice al via a Lisbona fra ottimismo e aspettative su ripresa

(Teleborsa) -, che so svolge sotto la presidenza di turno del Portogallo, per fare il punto sulla situazione dell'emergenza sanitaria e sui segnali di ripresa della Zona Euro, mentre si preparano le riaperture dei confini nell'ambito del Continente. Ilha infatti sottolineato che il vertice rappresentanel momento di cui ci si prepara ae dare il via alla ripresa. In questa direzione - afferma - è importante "assicurare l'attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza".Il vertice si svolge in un, alla luce dei segnali di miglioramento che arrivano dall'economia europea e dell' accordo trovato sul "passaporto Covid europeo" "Ledell'area euro, aumentano le vaccinazioni e sono fiducioso che per l'estate sarà raggiunto l'obiettivo del 70% di popolazione vaccinata", ha affermato il Presidente dell'Eurogruppo,confermando che lae "verrà aiutata dal Recovery fund"."Il fatto che siamo qui conferma l'allentamento delle misure restrittive", ha dichiarato il Commissario europeo all'Economia,, aggiungendo chee "coinvolgerà anche i settori più colpiti da questa crisi, in particolare viaggi e turismo". Il commissario ha anche ribadito che è necessario "continuare a sostenere le nostre economie,i" ed ha anticipato che ladei Paesi dell'Area Euro il prossimoassieme al pacchetto di primavera.Più critico è apparso il Ministro all'Economia francese, il quale ha fatto notare che, perché l'Europa resterebbe "indietro" rispetto ad USA e Cina, con con un PIL "2 punti al di sotto di dove si sarebbe trovata" senza la pandemia.