Acquisti a piene mani su Best Buy dopo revisione guidance

Best Buy

(Teleborsa) - Spicca il volo, che si attesta a 119,4, con un. Il più grande rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo negli Stati Uniti beneficia della pubblicazione dei risultati trimestrali all'1 maggio 2021. Best Buy non ha solo conseguito un profitto migliore delle attese degli analisti negli ultimi tre mesi, ma ha ancheOperativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in sensocon resistenza vista in area 122,6 e successiva a quota 128,8. Supporto a 116,5.