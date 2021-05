Campari, via buy-back a servizio dei piani di stock option

Campari

(Teleborsa) -ha annunciato l'avvio di un programma difinalizzato ad adempiere agli obblighi derivanti dae altri piani di incentivazione attualmente in vigore. Il programma inizia in data odierna e terminerà non oltre il 31 marzo 2022, l'importo massimo destinato al programma è pari a, il numero massimo di azioni Campari da acquistare è 13.500.000 e il programma sarà coordinato da EXANE BNP Paribas.Inoltre, il programma prevede un meccanismo premiante concordato contrattualmente, spiega la società di bevande in una nota. Un ammontare derivante dalla sovraperformance nel costo di acquisto delle azioni durante il programma sarà destinato da Campari a un, ossia l'installazione di pannelli fotovoltaici nel principale stabilimento italiano di Campari ().