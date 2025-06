Campari in rally, la francese Remy Cointreau cancella target di crescita

Campari

Remy Cointreau

azienda attiva nel settore beverage

FTSE MIB

Campari

società famosa per il suo bitter alcolico

(Teleborsa) - Rialzo marcato perche tratta in utile del 3,49% sui valori precedenti.La concorrente francese di alcoliciha ritirato i suoi obiettivi di crescita delle vendite per il 2030 a causa dei dazi e delle vendite deboli negli Stati Uniti. L'utile operativo dell'esercizio 2024-2025 ha segnato un flessione del 30,5%, tuttavia migliore del -31,7% atteso dal consensus.A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 5,623 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 5,823. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,497.