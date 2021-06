Oracle, guidance delude le attese per aumento spese in conto capitale

Oracle

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense del settore informatico, ha registrato ricavi e utili più alti delle attese nel suo quarto trimestre dell'anno fiscale 2021, terminato il 31 maggio, ma haper i prossimi tre mesi, anche a causa di spese in conto capitale più elevate del previsto.La società, specializzata in sistemi di ingegneria cloud e prodotti software per le aziende, ha comunicatototali trimestrali in aumento dell'8% anno su anno a 11,23 miliardi di dollari, contro gli 11,04 miliardi di dollari attesi dal mercato. L'è aumentato del 29% a 1,54 dollari, rispetto agli 1,31 dollari del consensus.Il CEO di Oracle,, ha detto di aspettarsi un utile rettificato per azione da 94 a 98 centesimi e una crescita dei ricavi dal 3% al 5% nel primo trimestre fiscale dell'anno 2022, deludendo gli analisti. "Prevediamo dinell'anno fiscale 2022 a quasi 4 miliardi di dollari - ha aggiunto Catz - Siamo fiduciosi che l'aumento del ritorno nel business del cloud più che giustifichi questo aumento degli investimenti e che i nostri margini si espanderanno nel tempo".